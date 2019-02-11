Пятый тур чемпионата России по волейболу: «Ангара» - в лидерах
Игры пятого тура чемпионата России среди женских команд Высшей лиги «Б» зоны Сибири и Дальнего Востока завершились в Барнауле. Иркутской «Ангара» удалось удержать свое лидерство.
Девушки проиграли всего одну игру из пяти. Уступили только омской команде «Омь-СибГУОР» 3:2. Выигрышными для иркутянок были встречи с «Алтай-АГАУ» из Барнаула, «Олимп-2-ЦИВС», «Забайкалкой» из Читы, и «Надеждами Хакасии» из Абакана.
- Нас ждет последний завершающий тур чемпионата, - рассказали «КП» представители команды. – Он пройдет в конце февраля- начале марта в Новосибирской области.
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ИСТОЧНИК KP.RU