2019-02-11T04:00:03+03:00
Спорт

Пятый тур чемпионата России по волейболу: «Ангара» - в лидерах

Спортсменкам предстоит сыграть игры последнего тура
Мария КНЯЗЕВА
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Пятый тур чемпионата России по волейболу: «Ангара» - в лидерах. Фото: Министерство спорта Иркутской областиПятый тур чемпионата России по волейболу: «Ангара» - в лидерах. Фото: Министерство спорта Иркутской области
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Игры пятого тура чемпионата России среди женских команд Высшей лиги «Б» зоны Сибири и Дальнего Востока завершились в Барнауле. Иркутской «Ангара» удалось удержать свое лидерство.

Девушки проиграли всего одну игру из пяти. Уступили только омской команде «Омь-СибГУОР» 3:2. Выигрышными для иркутянок были встречи с «Алтай-АГАУ» из Барнаула, «Олимп-2-ЦИВС», «Забайкалкой» из Читы, и «Надеждами Хакасии» из Абакана.

- Нас ждет последний завершающий тур чемпионата, - рассказали «КП» представители команды. – Он пройдет в конце февраля- начале марта в Новосибирской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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