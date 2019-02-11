2019-02-11T04:20:06+03:00
Происшествия

Пробки в Иркутске 7 баллов утром 11 февраля: в городе 5 ДТП

Особенно не повезло автомобилистам на Глазковском мосту
Мария КНЯЗЕВА
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Пробки в Иркутске 7 баллов утром 11 февраля: в городе 5 ДТП. Фото: Яндекс.ПробкиПробки в Иркутске 7 баллов утром 11 февраля: в городе 5 ДТП. Фото: Яндекс.Пробки
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Понедельник, действительно, день тяжелый. Особенно для тех, кто сегодня, 11 февраля, решил поехать в центр Иркутска из Ленинского района через Глазковский мост. ДТП на мосту привело к пробке в несколько километров. Затор начинается еще на ул. Трактовая. По сообщению сервиса «Яндекс. Пробки» скорость транспорта там сейчас 2-3 км/ч. «Стоят» улицы Маяковского, Гоголя, Пушкина, Челнокова, Профсоюзная.

Пробка на подъезде к Академическому мосту со стороны Синюшиной горы. Есть заторы на улице Декабрьских событий и на Нижней Набережной. На улице Байкальской также ДТП, есть небольшая пробка.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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