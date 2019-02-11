2019-02-11T04:43:42+03:00
Происшествия

Заключенный в Иркутской области заказал наркотики по Интернету, оплатив их биткоинами

«Заказ» пришел на адрес знакомого
Мария КНЯЗЕВА
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Заключенный в Иркутской области заказал наркотики по Интернету, оплатив их биткоинамиЗаключенный в Иркутской области заказал наркотики по Интернету, оплатив их биткоинамиФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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53-летний мужчина, находящийся в исправительной колонии строго режима за двойное убийство, заказал себе наркотики по Интернету из Китая. Оплатил посылку биткоинами. В строке адреса ангарчанин указал имя знакомого, который недавно освободился из тюрьмы.

- Получать посылку пришла сожительница отбывшего наказание, - сообщает пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры. – О содержимом женщина ничего не знала. Ее на одном из почтовых отделений г. Иркутска задержали сотрудники Иркутской таможни и транспортной полиции. Наркотические средства были изъяты из незаконного оборота.

Произошло это в 2018 году. Накануне Свердловский районный суд Иркутска вынес приговор в отношении 53-летнего мужчины. Суд признал его виновным в «Контрабанде наркотических средств в крупном размере» и «Покушении на незаконное приобретение наркотических средств в крупном размере».

- Приговорили подсудимого к 15 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима с последующим ограничением свободы на 1,5 года, - отмечают в прокуратуре. - Также суд вынес частное определение в адрес ГУФСИН по Иркутской области об устранении причин и условий, способствующих совершению преступления.

Приговор в силу пока не вступил.

ИСТОЧНИК KP.RU

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