2019-02-11T06:27:09+03:00
Общество

В четырех школах Иркутской области нашли нарушения пожарной безопасности

Прокуратура подала иски в суд
Дмитрий ЗАНДАНОВ
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В четырех школах Иркутской области нашли нарушения пожарной безопасности.В четырех школах Иркутской области нашли нарушения пожарной безопасности.Фото: Павел СВИРИДОВ («КП»-Южно-Сахалинск»)
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В образовательных учреждениях Чунского района Иркутской области прошли проверки правил безопасности. Прокуратура обнаружила нарушения противопожарной техники в четырех школах.

- В ходе проверки выяснилось, что в зданиях использовали неисправную проводку, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Иркутской области. – Кроме этого, отсутствовала автоматическая пожарная сигнализация в отдельных помещениях.

Местная прокуратура уже подготовила иски, чтобы добиться судебного решения об устранении нарушений.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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