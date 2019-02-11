В четырех школах Иркутской области нашли нарушения пожарной безопасности

СЕГОДНЯ 06:27 2019-02-11T06:27:09+03:00

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В образовательных учреждениях Чунского района Иркутской области прошли проверки правил безопасности. Прокуратура обнаружила нарушения противопожарной техники в четырех школах.

- В ходе проверки выяснилось, что в зданиях использовали неисправную проводку, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Иркутской области. – Кроме этого, отсутствовала автоматическая пожарная сигнализация в отдельных помещениях.

Местная прокуратура уже подготовила иски, чтобы добиться судебного решения об устранении нарушений.

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ИСТОЧНИК KP.RU