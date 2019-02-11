СЕГОДНЯ 07:30 2019-02-11T07:30:36+03:00

+100500 к карме: фото спасенных на пожаре кур набирает популярность в интернете. Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

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Возгорание произошло на территории садоводства Ангара в Иркутске. В районе 10 часов утра там загорелась баня. На место прибыли 2 единицы пожарной техники. 10 сотрудников МЧС сбивали языки пламени, не давая огню распространиться на другие деревянные постройки. В здании бани находились 30 кур, которых спасатели вынесли на воздух. А фотографии спасенных набрали множество просмотров и лайков в социальных сетях.

- Еще +100500 к карме,- подписали фотографии спасенных в одном из аккаунтов в интернете сотрудники региональной пресс-службы ГУ МЧС России.

Огонь полностью успел уничтожить деревянную банюФото: ГУ МЧС по Иркутской области

Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

В результате инцидента ни одна курица не пострадала. Причиной возгорания могло послужить короткое замыкание из-за высокой нагрузки на электросеть. Это связано с низкими среднесуточными температурами в регионе.

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ИСТОЧНИК KP.RU