516 человек остались без тепла из-за пожара в котельной Киренского порта

СЕГОДНЯ 08:36 2019-02-11T08:38:13+03:00

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Жители Киренска пожаловались в соцсетях на отлючение теплоснабжения в домах. Оказалось, что причиной тому стало ЧП на местной котельной. По информации Единой дежурно-диспетчерской службы Киренского района, без тепла остались около 516 человек, среди которых 96 детей и 126 пенсионеров. На момент аварии температура воздуха в Киренске опустилась до -38 градусов.

Об инциденте стало известно утром 11 февраля около 8.25. Очевидцы рассказали, что в административном здании местного речного порта горит кровля котельной. Прибывшие на место происшествия пожарные обнаружили, что по крыше пламя уже распространилось почти на 1000 квадратных метров. Чтобы по общей кровле огонь не перекинулся на вторую котельную, расположенную с другой стороны административного корпуса. Для тушения потребовалось полностью обесточить здание. Из-за этого приостановилась работа автоматических насосов котельной, которая отапливала ближайшие 25 домов.

- По предварительным данным, пострадавших нет, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области. – Пожар потушен, происходит проливка и разбор обгоревших конструкций.

После устранения последствий, место происшествия изучат дознаватели пожарного надзора и назовут возможные причины случившегося. На самой же котельной, которая отапливает жилые дома, восстанавливают электроснабжение с помощью резервного питания.

ИСТОЧНИК KP.RU