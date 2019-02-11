2019-02-11T08:54:10+03:00
Происшествия

ДТП в Иркутске: 85-летняя женщина погибла под колесами иномарки

Она переходила дорогу в неположенном месте
Дмитрий ЗАНДАНОВ
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ДТП в Иркутске: 85-летняя женщина погибла под колесами иномарки.ДТП в Иркутске: 85-летняя женщина погибла под колесами иномарки.Фото: ГУ МВД по Иркутской области
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Инспекторы ГИБДД выясняют обстоятельства аварии, которая произошла в центре Иркутска. 21-летний водитель «Nissan Wingroad» двигался по улице Степана Разина, когда увидел на проезжей части пешехода и попытался затормозить, но не смог избежать столкновения. От удара 85-летняя женщина скончалась на месте аварии.

- Она пыталась перейти дорогу недалеко от пешеходного перехода, - сообщили в пресс-службе ГИБДД по Иркутской области. – Смерть наступила до приезда скорой помощи.

Полицейские выяснили, что молодой человек, находившийся за рулем автомобиля, имеет водительский стаж 3 года и ранее он не был замечен в нарушении правил дорожного движения.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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