«Я не привык работать»: вора просидевшего в тюрьме почти 20 лет, задержали за серию краж в Иркутске
К полицейским Иркутска один за другим потянулись жители Правобережного района. Все они жаловались, что стали жертвой «домушника». Действовал он всегда по одной схеме. Взламывал входные двери, а если не мог, то проникал в квартиру через окно. Хватая все подряд, вор обчищал дом за домом. Выносил все, от бытовой техники до мехов.
Сыщики смогли выйти на след грабителя и задержать его. Им оказался 39-летний неоднократно судимый безработный. Оказалось, что почти половину своей жизни вор провел за решеткой.
«Я не привык работать»: вора просидевшего в тюрьме почти 20 лет, задержали за серию краж в Иркутске.39-летний иркутянин обчистил более 10 квартирГУ МВД по Иркутской области
- Разбил стекло, украл деньги, ноутбук, - рассказывает домушник на допросе. - Почти 20 лет в местах лишения свободы. Я же не привык работать, как нормальные люди.
Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Полицейские продолжают работать с задержанным мужчиной, они подозревают, что он может быть причастен и к другим эпизодам. Также стало известно, что он также воспитывает 4-летюю дочь. Расследование продолжается.
ИСТОЧНИК KP.RU