2019-02-11T10:45:02+03:00
Происшествия

«Я не привык работать»: вора просидевшего в тюрьме почти 20 лет, задержали за серию краж в Иркутске

39-летний иркутянин обчистил более 10 квартир [видео]
Дмитрий ЗАНДАНОВ
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«Я не привык работать»: вора просидевшего в тюрьме почти 20 лет, задержали за серию краж в Иркутске.«Я не привык работать»: вора просидевшего в тюрьме почти 20 лет, задержали за серию краж в Иркутске.Фото: ГУ МВД по Иркутской области
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К полицейским Иркутска один за другим потянулись жители Правобережного района. Все они жаловались, что стали жертвой «домушника». Действовал он всегда по одной схеме. Взламывал входные двери, а если не мог, то проникал в квартиру через окно. Хватая все подряд, вор обчищал дом за домом. Выносил все, от бытовой техники до мехов.

Сыщики смогли выйти на след грабителя и задержать его. Им оказался 39-летний неоднократно судимый безработный. Оказалось, что почти половину своей жизни вор провел за решеткой.

«Я не привык работать»: вора просидевшего в тюрьме почти 20 лет, задержали за серию краж в Иркутске.39-летний иркутянин обчистил более 10 квартирГУ МВД по Иркутской области

- Разбил стекло, украл деньги, ноутбук, - рассказывает домушник на допросе. - Почти 20 лет в местах лишения свободы. Я же не привык работать, как нормальные люди.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Полицейские продолжают работать с задержанным мужчиной, они подозревают, что он может быть причастен и к другим эпизодам. Также стало известно, что он также воспитывает 4-летюю дочь. Расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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