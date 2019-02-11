СЕГОДНЯ 11:11 2019-02-11T11:11:54+03:00

Полиция разыскивает очевидцев ДТП на улице Профсоюзная в Иркутске. Фото: ГУ МВД по Иркутской области

64-летняя женщина попала под колеса грузовика во дворе жилого дома

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Инспекторы ГИБДД изучают обстоятельства гибели жительницы Иркутска. Вечером 31 января около 18.30 во дворе дома на улице Профсоюзная водитель грузовика «Mitsubishi Canter» двигаясь задним ходом, не заметил пешехода и сбил 64-летнюю женщину.

- От полученных при столкновении травм, она скончалась на месте аварии, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – Возбуждено уголовное дело.

Сыщики выясняют все обстоятельства случившегося и ищут возможных очевидцев произошедшего. Всех, кто стал свидетелем ДТП, просят откликнуться и обратиться в ближайшее отделение полиции.

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ИСТОЧНИК KP.RU