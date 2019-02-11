Черных лесорубов накануне поймали сотрудники полиции Иркутской области

11 Февр. 12:19 2019-02-11T12:19:52+03:00

Изменить размер текста: A A

Внимание полицейских привлек автомобиль, груженный древесиной, который выезжал из леса, недалеко от села КатарбейНижнеудинского района. Разрешения на вырубку леса у водителя и пассажира не было.

- Они незаконно вырубили 54 кубометра соснового леса, тем самым нанесли ущерб государству в размере 200 тысяч рублей,- сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

Черными лесорубами оказались два брата 48 и 54 лет. Они и раньше попадались полиции.У них изъяли технику, бензопилы и вырубленный лес. Следствие возбудило уголовное дело по статье Незаконная рубка лесных насаждений. Им может грозить лишение свободы до 7 лет.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Саянске перестали вывозить мусор из-за холодов. Региональный оператор обещает восстановить работы, как только потеплеет. Подробнее.

В Ольхонском районе сотрудники полиции поймали водителя, незаконно перевозившего пассажиров. Мужчина получил административный штраф. Подробнее.

ИСТОЧНИК KP.RU