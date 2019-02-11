Черных лесорубов накануне поймали сотрудники полиции Иркутской области
Внимание полицейских привлек автомобиль, груженный древесиной, который выезжал из леса, недалеко от села КатарбейНижнеудинского района. Разрешения на вырубку леса у водителя и пассажира не было.
- Они незаконно вырубили 54 кубометра соснового леса, тем самым нанесли ущерб государству в размере 200 тысяч рублей,- сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.
Черными лесорубами оказались два брата 48 и 54 лет. Они и раньше попадались полиции.У них изъяли технику, бензопилы и вырубленный лес. Следствие возбудило уголовное дело по статье Незаконная рубка лесных насаждений. Им может грозить лишение свободы до 7 лет.
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ИСТОЧНИК KP.RU