2019-02-11T12:19:52+03:00
Общество

Черных лесорубов накануне поймали сотрудники полиции Иркутской области

Двое мужчин уничтожили более полусотни кубометров леса
Олег ФЕДОРОВ
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Черных лесорубов накануне поймали сотрудники полиции Иркутской области.Черных лесорубов накануне поймали сотрудники полиции Иркутской области.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Внимание полицейских привлек автомобиль, груженный древесиной, который выезжал из леса, недалеко от села КатарбейНижнеудинского района. Разрешения на вырубку леса у водителя и пассажира не было.

- Они незаконно вырубили 54 кубометра соснового леса, тем самым нанесли ущерб государству в размере 200 тысяч рублей,- сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

Черными лесорубами оказались два брата 48 и 54 лет. Они и раньше попадались полиции.У них изъяли технику, бензопилы и вырубленный лес. Следствие возбудило уголовное дело по статье Незаконная рубка лесных насаждений. Им может грозить лишение свободы до 7 лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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