Без улова, но живой: рыбака спасли на Байкале

11 Февр. 13:25 2019-02-11T13:25:29+03:00

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Двое местных жителей выехали на снегоходе из поселка Усть-Баргузин в село Катунь Баргузинского района. Мужчины решили вечером порыбачить. Примерно в 4 километрах от села снегоход незадачливых рыболовов вмерз в лед. Приятели бросили технику и решили пойти пешком. Но тут случилась беда с ботинками. Обувь одного из мужчин не выдержала дальней дороги.Дальше идти он не смог. Его приятель добрался до села, взял сани и пошел за другом. Не найдя его, позвонил в полицию и МЧС.

- Он указал нам путь, дальше мы по следу вышли на пострадавшего. Оказалось, что один сапог он потерял, второй был полон воды. К тому времени он уже практически дополз до села,- рассказал спасатель первого класса Усть-Баргузинского ПСП БПСО Александр Федосеев.

Мужчину обнаружили без сознания и с признаками сильного обморожения. Он провел на морозе несколько часов. Пострадавшего доставили в больницу поселка Усть-Баргузин.

ИСТОЧНИК KP.RU