С 13 по 26 февраля в Иркутске ограничат движение по улице Лызина
Внимание, автомобилисты! В Иркутске изменится схема движения транспорта по улице Лызина на участке от улицы Красноярская до улицы Ядринцева.
- С 13 по 26 февраля движение будет частично ограничено, - сообщили в пресс-службе администрации Иркутска. – Это связано с проведением аварийных ремонтных работ городской системы канализации.
Жители Иркутска, учтите это при составлении маршрута.
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ИСТОЧНИК KP.RU