11 Февр. 14:22 2019-02-11T14:22:54+03:00

С 13 по 26 февраля в Иркутске ограничат движение по улице Лызина. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Это связанно с проведением ремонтных работ

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Внимание, автомобилисты! В Иркутске изменится схема движения транспорта по улице Лызина на участке от улицы Красноярская до улицы Ядринцева.

- С 13 по 26 февраля движение будет частично ограничено, - сообщили в пресс-службе администрации Иркутска. – Это связано с проведением аварийных ремонтных работ городской системы канализации.

Жители Иркутска, учтите это при составлении маршрута.

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ИСТОЧНИК KP.RU