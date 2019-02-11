2019-02-11T14:56:21+03:00
Происшествия

Пожар в Усть-Куте, из горящего гаражного бокса вынесли 10 газовых баллонов

Пострадавших нет
Дмитрий ЗАНДАНОВ
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Пожар в Усть-Куте, из горящего гаражного бокса вынесли 10 газовых баллонов. Фото: Инцидент Иркутск.Пожар в Усть-Куте, из горящего гаражного бокса вынесли 10 газовых баллонов. Фото: Инцидент Иркутск.
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В пожарную службу Усть-Кута поступил сигнал, очевидцы рассказали, что в местном лесоперерабатывающем предприятии горит гаражный бокс. Огонь охватил постройку на площади в 600 квадратных метров.

- Из гаража успели вынести 10 газовых баллонов, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области. – По предварительной информации, пострадавших нет.

Тушение пожара осложняется тем, что поблизости нет источников воды.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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