Пожар в Усть-Куте, из горящего гаражного бокса вынесли 10 газовых баллонов
В пожарную службу Усть-Кута поступил сигнал, очевидцы рассказали, что в местном лесоперерабатывающем предприятии горит гаражный бокс. Огонь охватил постройку на площади в 600 квадратных метров.
- Из гаража успели вынести 10 газовых баллонов, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области. – По предварительной информации, пострадавших нет.
Тушение пожара осложняется тем, что поблизости нет источников воды.
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ИСТОЧНИК KP.RU