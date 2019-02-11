Прогноз погоды в Иркутске: 12 февраля днем в городе -15
В Иркутске 12 февраля будет переменная облачность, без осадков. Ветер подует северо-восточный с переходом на юго-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -29,-31, днём ожидается -13,-15.
- По области - переменная облачность, местами небольшой снег. Утром при прояснении туман, - сообщает ФГБУ «Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды». - Ветер будет северо-восточный, юго-восточный 5-10 м/с, местами: ночью в северных районах, днём по области порывы до 13 м/с, позёмки.
Температура в Приангарье ночью -36,-41, при облачной погоде -26,-31. Днём, по прогнозу синоптиков, -14,-19, в пониженных формах рельефа -24,-29. В горах Восточного Саяна, Южного Прибайкалья 12 февраля ожидается -10,-15, местами до -20 градусов.
ИСТОЧНИК KP.RU