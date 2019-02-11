2019-02-11T16:46:40+03:00
Спорт

Дверью хлопнуть не смогли: ХК «Ермак» проиграл новокузнецкому «Металлургу» в последнем домашнем матче сезона

Ангарчане не смогли пробиться в плей-офф
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Дверью хлопнуть не смогли: ХК «Ермак» проиграл новокузнецкому «Металлургу» в последнем домашнем матче сезона. Фото: Татьяна ГЛЮК.Дверью хлопнуть не смогли: ХК «Ермак» проиграл новокузнецкому «Металлургу» в последнем домашнем матче сезона. Фото: Татьяна ГЛЮК.
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Хоккеисты ангарского «Ермака» на своем льду по буллитам уступили новокузнецкому «Металлургу» со счетом 2:3. Таким образом «оранжевые» не смогли порадовать своих болельщиков в последнем домашнем матче этого сезона. Все дело в том, что ангарская дружина так и не смогла побороться за выход в плей-офф, который стартует в конце февраля.

При этом в матче со сталеварами счет открыли именно наши парни, сделал это Валерий Бочкарев. Но еще до первого перерыва «Металлург» сумел не только восстановить равновесие, но и выйти вперед. Второй период в матче получился безрезультативным. Сравнять счет хозяева льда сумели только в третьем отрезке после точного броска Александра Трапезникова.

Встреча перетекла в овертайм, в котором команды так и не смогли выявить победителя. Пришлось делать это в серии буллитов. Увы, но удача в ней улыбнулась команде из Новокузнецка.

Хоккеистам «Ермака» пришлось попрощаться со своими болельщиками до следующего сезона ВХЛ. Ну а в этом сезоне у «оранжевых» впереди еще одна выездная серия. Начнется она 18 февраля матчем в Санкт-Петербурге с местным «Динамо».

ИСТОЧНИК KP.RU

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