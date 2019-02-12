2019-02-12T03:30:25+03:00
Спорт

Кубок Европы по дзюдо: бронза у спортсмена из Иркутской области

Андрей Долгов занял третье место
Мария КНЯЗЕВА
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Кубок Европы по дзюдо: бронза у спортсмена из Братска. Фото: Министерство спорта Иркутской областиКубок Европы по дзюдо: бронза у спортсмена из Братска. Фото: Министерство спорта Иркутской области
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Кубок Европы по дзюдо среди юношей до 18 лет разыграли накануне в итальянском Фоллонике. Спортсмен из Братска Иркутской области Андрей Долгов завоевал на нем бронзовую медаль.

- Андрей выступал в весовой категории до 55 кг, - сообщает пресс-служба Министерства спорта Иркутской области. – Всего в этом весе выступали 53 спортсмена. Золото в итоге у венгерского дзюдоиста Бенца Фаркаса, Серебро у Лоуренса Вилмса из Нидерландов. Еще одну бронзовую награду получил французский спортсмен Дрисс Массон Джбилоу.

Андрею Долгову сейчас 15 лет. Он тренируется у Андрея Степанова в областной спортивной школе олимпийского резерва «Спартак» в Братске. Кубок Европы был для него первым соревнованием международного уровня.

ИСТОЧНИК KP.RU

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