2019-02-12T04:49:04+03:00
Происшествия

Спилили деревьев на 5 миллионов: начались суды над «черными лесорубами» в Иркутской области

Изъято 2,5 тысячи кубометров леса
Мария КНЯЗЕВА
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Спилили деревьев на 5 миллионов: начались суды над «черными лесорубами» в Иркутской областиСпилили деревьев на 5 миллионов: начались суды над «черными лесорубами» в Иркутской областиФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Деятельность преступной группы пресекли полицейские вместе с сотрудниками ФСБ, сотрудниками лесничества и при участии Росгвардии. Как сообщает следствие, в организации незаконных рубок участвовали 28 человек. Общий ущерб превысил пять миллионов рублей.

Полицейским пришлось обследовать 100 квадратных километров леса. Они обнаружили 8 грузовиков, оборудованных специальными приспособлениями для автономной погрузки спиленных бревен. Два организатора бригад признали свою вину и их дела рассматривались в досудебном порядке. Причиненный ущерб они возместили.

- Нижнеудинский городской суд Иркутской области признал 30-летнего жителя города Алзамай виновным в организации преступной группы, специализировавшейся на нелегальных лесозаготовках, - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. – Суд установил, две подконтрольные фигуранту бригады совершили как минимум 6 фактов незаконных рубок леса в особо крупном размере и входили в состав преступного сообщества. Подсудимый приговорен к 6 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

Приговор пока не вступил в законную силу. В скором времени начнутся суды над членами преступного сообщества, не признающими свою вину.

ИСТОЧНИК KP.RU

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