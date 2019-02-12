Власти поселка Юрты провалили отопительный сезон

12 Февр. 06:24 2019-02-12T06:24:31+03:00

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Череда аварий на местной котельной в поселке Юрты Тайшетского района привела к отключению теплоснабжения. Более тысячи человек остались без тепла в почти сорокаградусные морозы. Проверяющие выявили множество нарушений, которые допустили при подготовке к зиме. После того, как на станции отремонтировали старые котлы, а топливо было заменено на новое и доставлены тепловые пушки, тепло стало возвращаться в дома сельчан.

- Было рассмотрено административное дело по иску прокурора, - сообщили в пресс-службе Тайшетского городского суда. – Бездействие при проведении отопительного сезона было признанно незаконным.

Решением суда, администрацию Юрт обязали устранить нарушения.

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Из-за перебоев теплоснабжения в поселке Юрты Иркутской области введен режим ЧС. 1 февраля в местной котельной произошла очередная авария. Подробности.

ИСТОЧНИК KP.RU