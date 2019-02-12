12 Февр. 07:01 2019-02-12T07:02:17+03:00

Украли 10 тысяч и паспорт: в Иркутске мигрант пытался оформить прописку и попал на мошенницу. Фото: ГУ МВД по Иркутской области

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В полицию Иркутска за помощью обратился 29-летний мужчина. Он рассказал сыщикам, что приехал из Узбекистана и пытался оформить временную регистрацию. Молодой парень не знал всех тонкостей и хитросплетений миграционных законов, поэтому чтобы все прошло гладко, он через объявление нашел фирму занимающуюся оформлением все нужных документов. Вот только оказалось, что он попал прямиком в лапы аферистов.

Для оформления регистрации, 27-летняя девушка попросила у гостя из Средней Азии 10 тысяч рубелей и паспорт. Но и этого ей показалось мало, за возврат удостоверения она потребовала еще 10 тысяч рублей. Полицейские смогли выйти на след жулика и задержать ее.

- Документ были возвращен владельцу, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

Молодому человеку напомнили о правилах регистрации. Сыщики продолжают выяснять все детали случившегося. Расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU