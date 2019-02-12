12 Февр. 07:38 2019-02-12T07:38:41+03:00

13 нелегальных перевозчиков выявили в Иркутской области. Фото: ГУ МВД по Иркутской области

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В Иркутской области проверили междугородние перевозки. Инспекторы ГИБДД задержали 44 водителя, которые управляли неисправными автобусами. А 13 предпринимателей выпускали маршрутки на линии, не имея лицензии перевозчика.

- Всего за время рейда проверили более 1000 автобусов, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – К административной ответственности привлекли 20 должностных лиц.

По данным автоинспекции, за 2018 год в Иркутской области произошло 124 ДТП С участием маршруток. 80 из них случились по вине водителей автобусов.

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ИСТОЧНИК KP.RU