2019-02-12T08:11:00+03:00
Общество

Иркутская зоогалерея закрывается с 1 апреля

Зоопарк проработает до конца марта и закроется для переезда
Дмитрий ЗАНДАНОВ
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Иркутская зоогалерея закроется с 1 апреля.Иркутская зоогалерея закроется с 1 апреля.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Общественная организация Иркутская зоогалерея объявила о закрытии. Это связанно с грядущим переездом с территории мемориального комплекса «Иерусалимская гора». Новое место пока еще точно не определено, но вероятнее всего им станет площадь авторынка в районе реки Ушаковка. Такой вариант был предложен в ходе переговоров активистов и администрации Иркутска.

- Успевайте нас посетить, - сообщили представители зоогалереи на своей странице в соцсетях, - В прежнем режиме мы работаем до 1 апреля. Кто из животных останется в экспозиции, никто не знает, так что торопитесь. Но пока мы пытаемся их максимально сохранить.

Из-за накопившихся за зиму долгов, зоопарку, вероятно, придется расстаться с частью своих питомцев. Неравнодушные к судьбе животных иркутяне отправляют пожертвования, но этих денег попрежнему недостаточно, чтобы покрыть все расходы. Напомним, что ранее также стало известно о том, что приставы дали галерее трехмесячный срок на переезд.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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