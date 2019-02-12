Внедорожник протаранил торговый павильон в Иркутске
В полдень внедорожник пикап Хайлюкс на улице Полярной в Иркутске на полном ходу врезался в магазин «Анисья». На место аварии прибыли сотрудники ГИБДД. В результате дорожного происшествия ни водитель внедорожника, ни покупатели, ни продавец магазина не пострадали.
- Пришлось въехать в торговый павильон, чтобы избежать столкновения с другой машиной,- пояснил 28-летний водитель иномарки.
- Такое объяснение не снимает ответственности с водителя и не оправдывает его, - рассказали в пресс-службе ГИБДД по Иркутской области.
Полицейские проводят проверку по случившемуся и ищут свидетелей аварии.
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ИСТОЧНИК KP.RU