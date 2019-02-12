В Иркутской области главам поселений увеличат зарплату

12 Февр. 10:02 2019-02-12T10:02:58+03:00

На сегодня некоторые руководители территорий получают 20 тысяч рублей в месяц

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Главы городских и сельских поселений Приангарья с 1 июля 2019 года начнут получать больше денег. Такое распоряжение подписал губернатор Иркутской области Сергей Левченко. Решение увеличить нормативы на оплату труда было принято на рабочей встрече главы региона и его заместителя - руководителя аппарата губернатора и правительства Дмитрия Чернышова.

Существующие сегодня нормативы были установлены еще в 2014 году. По ним руководителям территорий начисляют от 32 тыс. до 60 тыс. рублей в месяц. Фактическая же средняя зарплата глав по итогам 2018 года составила от 20 тыс. до 56 тыс. рублей. Самую минимальную получают те, кто возглавляет небольшие поселения, где проживает до 300 человек.

Как отметил на встрече с губернатором Дмитрий Чернышов, в 78 муниципальных образованиях Иркутской области средняя зарплата руководителя Дома культуры оказалась выше, чем у глав поселений. Такая ситуация характерна для территорий с населением до 1200 человек.

Глава региона подчеркнул, что проблема требует незамедлительного решения и дал поручение принять необходимые меры.

- Думаю, мы готовы к увеличению заработной платы глав территорий с 1 июля этого года, - заявил Сергей Левченко. - Для этого нужно предусмотреть дотации муниципалитетам.

ИСТОЧНИК KP.RU