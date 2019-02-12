12 Февр. 10:08 2019-02-12T14:12:23+03:00

Преподавателя одного из иркутских ВУЗов подозревают в получении взятки. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Свою помощь в сдаче экзамена он оценил в 25 тысяч рублей

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В Иркутске расследуют дело коррупции. Подозреваемыми оказались преподаватель иркутского высшего учебного заведения и его пособник. Они получили около 25 тысяч рублей от одного из студентов, пообещав молодому человеку проставить сдачу экзамена без лишних хлопот.

- Подозреваемые были задержаны с поличным в момент получения взятки,- заявили в пресс-службе Следственного комитета России по Иркутской области. – У них изъяли полученные деньги.

Расследование продолжается, бывший преподаватель и его помощник находятся под подпиской о невыезде. Им грозит от 3 до 7 лет лишения свободы. Кроме того, им на три года могут запретить работать преподавателями.

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ИСТОЧНИК KP.RU