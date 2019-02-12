12 Февр. 11:02 2019-02-12T11:02:25+03:00

Поехал на встречу к другу: 22-летний работник автомойки угнал «Land Cruiser» и попал в аварию. Фото: ГУ МВД по Иркутской области

У молодого человека никогда не было водительских прав

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В полицию Иркутска за помощью обратился 28-летний местный житель. Мужчина рассказал, что приехал в автосервис, чтобы помыть свой внедорожник «Toyota Land Cruiser», где и оставил престижную иномарку. Вот только по возвращении, вместо сияющей от чистоты машины его ожидали недоумевающие лица работников автомойки. Кто-то угнал его автомобиль.

- Оперативники составили ориентировку на розыск внедорожника, который нашли инспекторы ГИБДД, они задержали угонщика - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области. – Им оказался 22-летний ранее судимый работник автосервиса.

Молодой человек рассказал сыщикам, что похитил иномарку, чтобы встретиться с другом. Однако в пути застрял на бордюре и не смог съехать с него. Проходить медосвидетельствование он отказался. Полицейские также узнали, что угонщик никогда не имел водительских прав.

Возбуждено уголовное дело. Машину уже вернули владельцу. Расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU