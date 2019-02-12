Пропала без вести: в Бурятии разыскивают пропавшую 15-летнюю школьницу
Полицейские Бурятии продолжают поиски пропавшей 15-летней девочки из Улан-Удэ, которая 11 февраля около 17.00 ушла из дома на улице Мокрова. С тех пор ее родные и близкие ничего не знают о ее местонахождении.
В пресс-службе ГУ МВД России по Бурятии сообщили приметы пропавшей: на вид 14-15 лет, европейский тип лица, среднего телосложения, рост 165-170 см.
Была одета в белую вязаную шапку с голубым рисунком, темно-синее пальто до колен, белые варежки, кожаные лосины и темно-синие ботинки. При ней также был кожаный рюкзак черного цвета.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Без улова, но живой: рыбака спасли на Байкале. Снегоход мужчины сломался в 4 км от села. Подробнее.
Жительница Бурятии перевела почти 20 тысяч рублей лже специалисту по обслуживанию банкоматов. Девушка работала администратором в супермаркете и не заподозрила обмана. Подробнее.
516 человек остались без тепла из-за пожара в котельной Киренского порта. Работы по восстановлению уже начались. Подробнее.
ИСТОЧНИК KP.RU