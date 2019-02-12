2019-02-13T05:55:55+03:00
Общество

Пропала без вести: в Бурятии разыскивают пропавшую 15-летнюю школьницу

Она ушла из дома в неизвестном направлении
Дмитрий ЗАНДАНОВ
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Полицейские Бурятии продолжают поиски пропавшей 15-летней девочки из Улан-Удэ, которая 11 февраля около 17.00 ушла из дома на улице Мокрова. С тех пор ее родные и близкие ничего не знают о ее местонахождении.

В пресс-службе ГУ МВД России по Бурятии сообщили приметы пропавшей: на вид 14-15 лет, европейский тип лица, среднего телосложения, рост 165-170 см.

Была одета в белую вязаную шапку с голубым рисунком, темно-синее пальто до колен, белые варежки, кожаные лосины и темно-синие ботинки. При ней также был кожаный рюкзак черного цвета.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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