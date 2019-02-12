Пропала без вести: в Бурятии разыскивают пропавшую 15-летнюю школьницу

12 Февр. 12:09 2019-02-13T05:55:55+03:00

Она ушла из дома в неизвестном направлении

Изменить размер текста: A A

Полицейские Бурятии продолжают поиски пропавшей 15-летней девочки из Улан-Удэ, которая 11 февраля около 17.00 ушла из дома на улице Мокрова. С тех пор ее родные и близкие ничего не знают о ее местонахождении.

В пресс-службе ГУ МВД России по Бурятии сообщили приметы пропавшей: на вид 14-15 лет, европейский тип лица, среднего телосложения, рост 165-170 см.

Была одета в белую вязаную шапку с голубым рисунком, темно-синее пальто до колен, белые варежки, кожаные лосины и темно-синие ботинки. При ней также был кожаный рюкзак черного цвета.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Без улова, но живой: рыбака спасли на Байкале. Снегоход мужчины сломался в 4 км от села. Подробнее.

Жительница Бурятии перевела почти 20 тысяч рублей лже специалисту по обслуживанию банкоматов. Девушка работала администратором в супермаркете и не заподозрила обмана. Подробнее.

516 человек остались без тепла из-за пожара в котельной Киренского порта. Работы по восстановлению уже начались. Подробнее.

ИСТОЧНИК KP.RU