Иркутянин вернул долги ради зарубежной командировки

12 Февр. 12:54 2019-02-12T12:54:16+03:00

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Судебные приставы по Усть-Кутского района еще два месяца назад предупредили местного жителя о задолженности. Ему сказали, что в случае неуплаты на его имущество будет арестовано. Однако мужчина решил не платить и вскоре благополучно забыл о долгах. Память неожиданно вернулась к нему, когда на работе его послали в заграничную командировку. Чтобы выехать из страны, мужчине пришлось погасить долги.

- Житель Усть-Кута заплатил 34 тысячи рублей,- сообщили в пресс-службе УФССП России по Приангарью. - После этого ограничение на выезд было снято.

После чего мужчина благополучно отправился в рабочую поездку.

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ИСТОЧНИК KP.RU