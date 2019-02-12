Получил реальный срок: иркутянина осудили за повторную пьяную езду

12 Февр. 13:22 2019-02-12T13:22:28+03:00

Его приговорили к 1 году лишения свободы

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Не стало уроком. В Иркутске местный житель отправился за решетку за повторное нарушение правил дорожного движения. Инспекторы ГИБДД остановили «Volkswagen Touareg», от водителя они учуяли характерный запах алкоголя. Это подтвердили и результаты медосвидетельствования.

Полицейские выяснили, что мужчина, находившийся за рулем иномарки, не имеет водительских прав. Оказалось, что их, его лишили еще полгода назад, когда точно также поймали нетрезвым. Тогда он отделался административным наказанием. Повторное нарушение привело к возбуждению уголовного дела.

- На заседании стало известно, что иркутянин всего 9 месяцев назад досрочно освободился из колонии,- сообщили в пресс-службе Свердловского районного суда. – Неотбытый срок добавили к новому приговору.

По решению суда, неисправимый иркутянин проведет следующий 1 год и три месяца в колонии строгого режима. Кроме этого лишили водительских прав еще на 2 года.

ИСТОЧНИК KP.RU