2019-02-12T15:47:07+03:00
Общество

Прогноз погоды в Иркутске: 13 февраля днем -16 градусов

По области до -19
Мария КНЯЗЕВА
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Прогноз погоды в Иркутске: 13 февраля днем -16 градусовПрогноз погоды в Иркутске: 13 февраля днем -16 градусовФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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В Иркутске 13 февраля - переменная облачность, без осадков. Ветер будет дуть юго-восточный со скоростью 2-7 м/с. Температура воздуха ночью около -27, днём ожидается -14,-16 градусов.

- По области - переменная облачность, без осадков, днем в северных районах местами небольшой снег, - сообщает ФГБУ «Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды». - Утром при прояснении туман. Ветер подует юго-восточный, юго-западный 4-9 м/с, днем в северных районах Приангарья местами порывы до 13 м/с.

Температура в Иркутской области ночью -27,-32, при прояснении -37,-42. Днём, по прогнозам синоптиков, -14,-19, в пониженных формах рельефа -24,-29. В западных районах Приангарья 13 февраля и горах Восточного Саяна, Южного Прибайкалья при малооблачной погоде будет до -10.

ИСТОЧНИК KP.RU

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