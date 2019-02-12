Прогноз погоды в Иркутске: 13 февраля днем -16 градусов
В Иркутске 13 февраля - переменная облачность, без осадков. Ветер будет дуть юго-восточный со скоростью 2-7 м/с. Температура воздуха ночью около -27, днём ожидается -14,-16 градусов.
- По области - переменная облачность, без осадков, днем в северных районах местами небольшой снег, - сообщает ФГБУ «Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды». - Утром при прояснении туман. Ветер подует юго-восточный, юго-западный 4-9 м/с, днем в северных районах Приангарья местами порывы до 13 м/с.
Температура в Иркутской области ночью -27,-32, при прояснении -37,-42. Днём, по прогнозам синоптиков, -14,-19, в пониженных формах рельефа -24,-29. В западных районах Приангарья 13 февраля и горах Восточного Саяна, Южного Прибайкалья при малооблачной погоде будет до -10.
ИСТОЧНИК KP.RU