Первенство России по стрельбе из лука: у иркутянина – серебряная медаль
Первенство по стрельбе из лука накануне завершилось в Орле. Иркутский спортсмен Никита Коковин занял второе место.
- Никита – мастер спорта, - сообщает пресс-служба Министерства спорта Иркутской области. - Второй результат в финале Никита показал в стрельбе из классического лука среди юниоров 1999-2005 годов рождения.
Тренерует Коковина Игорь Хаптареев. Следующим соревнованием для одиннадцатиклассника будет первенство Европы. Оно пройдет в конце февраля-начале марта в Самсуне в Турции.
Фото: предоставлено Министерством спорта Иркутской области
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