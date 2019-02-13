2019-02-13T03:35:17+03:00
Спорт

Первенство России по стрельбе из лука: у иркутянина – серебряная медаль

Никита Коковин занял второе место
Мария КНЯЗЕВА
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Никита Коковин - крайний слева. Фото: Министерства спорта Иркутской областиНикита Коковин - крайний слева. Фото: Министерства спорта Иркутской области
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Первенство по стрельбе из лука накануне завершилось в Орле. Иркутский спортсмен Никита Коковин занял второе место.

- Никита – мастер спорта, - сообщает пресс-служба Министерства спорта Иркутской области. - Второй результат в финале Никита показал в стрельбе из классического лука среди юниоров 1999-2005 годов рождения.

Тренерует Коковина Игорь Хаптареев. Следующим соревнованием для одиннадцатиклассника будет первенство Европы. Оно пройдет в конце февраля-начале марта в Самсуне в Турции.

Фото: предоставлено Министерством спорта Иркутской области

Фото: предоставлено Министерством спорта Иркутской области

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ИСТОЧНИК KP.RU

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