Вырвали победу: «Байкал-Энергия» дома обыграла сыктывкарский «Строитель»

12 Февр. 16:14 2019-02-12T16:14:13+03:00

Иркутяне проигрывали по ходу матча, но сумели склонить чашу весов в свою пользу

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Очередные три очка в копилке. Хоккеисты иркутской «Байкал-Энергии» на своем льду одержали волевую победу над сыктывкарским «Строителем» со счетом 7:4.

Иркутяне открыли счет уже на 9-й минуте матча, благодаря точному удару лидера атак Евгения Волгужева. Однако уже через минуту гости восстановили равновесие. В концовке первого отрезка команды еще раз обменялись голами. Сначала «Строитель» вышел вперед усилиями Дениса Садакова, а за две минуты до ухода на перерыв счет сравнял наш форвард Владислав Кузнецов.

В начале второго тайма подопечные Андрея Рушкина вновь оказались в роли догоняющих. Хоккеисты из Республики Коми сумели еще дважды поразить ворота нашего голкипера Максима Негруна. Но, из колеи наших парней это не выбило. Уже через 5 минут хозяева сравняли счет благодаря голам Руслана Тремаскина и Дениса Цыцарова. Ну а концовку матча провалили уже гости. Иркутяне, наоборот, добавив в атаке сумели трижды поразить ворота «Строителя». Еще дважды отличился Евгений Волгужев, один мяч с 12-метрового вколотил Петр Захаров.

Следующий матч «Байкал-Энергия» проведет 15 февраля. В Хабаровске бело-синие скрестят клюшки с действующим чемпионом России «СКА-Нефтяником».

ИСТОЧНИК KP.RU