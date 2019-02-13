«Сто лиц Восточной Сибири»: первую встречу 2019 года посвятят памяти иркутян-участников Афганского конфликта

13 Февр. 03:49 2019-02-13T03:49:52+03:00

Изменить размер текста: A A

В Иркутской области проходят встречи, уроки мужества и другие мероприятия, посвященные 30-летию со дня вывода советских войск из Афганистана. Сегодня, 13 февраля, в Иркутском краеведческом музее на первой встрече цикла «Сто лиц Восточной Сибири» в 2019 году будут вспоминать Александра Нефедьева, Александра Плечко, Руслана Хомколова и сотен других иркутян-участников Афганского конфликта.

- С этой во многом еще неизвестной войны домой не вернулись 34 жителя Иркутской области, из которых 32 человека погибли и 2 пропали без вести, - сообщает пресс-служба Иркутского краеведческого музея. – За десять лет этой войны через Афганистан прошли примерно полторы тысячи жителей Приангарья.

Специальными гостями вечера будут военные историки и ветераны Афганистана. Откроется мини-выставка «Афганистан: Иркутское эхо». Начало встречи в 16.00, вход свободный.

ИСТОЧНИК KP.RU