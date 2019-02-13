2019-02-13T03:49:52+03:00
Общество

«Сто лиц Восточной Сибири»: первую встречу 2019 года посвятят памяти иркутян-участников Афганского конфликта

30-летие вывода советских войск отмечают в Приангарье
Мария КНЯЗЕВА
Поделиться:
Фото: предоставлено Иркутским краеведческим музеемФото: предоставлено Иркутским краеведческим музеем
Изменить размер текста:

В Иркутской области проходят встречи, уроки мужества и другие мероприятия, посвященные 30-летию со дня вывода советских войск из Афганистана. Сегодня, 13 февраля, в Иркутском краеведческом музее на первой встрече цикла «Сто лиц Восточной Сибири» в 2019 году будут вспоминать Александра Нефедьева, Александра Плечко, Руслана Хомколова и сотен других иркутян-участников Афганского конфликта.

- С этой во многом еще неизвестной войны домой не вернулись 34 жителя Иркутской области, из которых 32 человека погибли и 2 пропали без вести, - сообщает пресс-служба Иркутского краеведческого музея. – За десять лет этой войны через Афганистан прошли примерно полторы тысячи жителей Приангарья.

Специальными гостями вечера будут военные историки и ветераны Афганистана. Откроется мини-выставка «Афганистан: Иркутское эхо». Начало встречи в 16.00, вход свободный.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Ошибка санитара в морге: жителям Иркутской области пришлось дважды хоронить сына
В иркутском Доме Кузнеца, возможно, разместят филиал Московской консерватории
День всех влюбленных в Иркутске: иркутян приглашают на экскурсию в Ботанический сад
За убийство фермеров из Иркутской области жители Бурятии лишаться свободы на срок от 11 до 24 лет
Белый месяц в Иркутске: выставка бурятских художников откроется в Краеведческом музее
Прогноз погоды в Иркутске: 14 февраля днем -13 градусов
Шестилетний мальчик, скатившись со стихийной горки, попал под машину в Иркутской области
Внимание, розыск: в Иркутской области продолжаются поиски педофила, напавшего на 11-летнюю девочку
Карантин по гриппу и ОРВИ в Иркутске 2019: занятия в школах возобновят с 14 февраля
Шуба через интернет: мошенники обманули жительницу Братска на 50 тысяч рублей
Дома 63 человек подтопило в селе Култук, введен режим ЧС
Лыжня России 2019 в Иркутске: зарегистрировались уже более 7 тысяч участников
Бдительная продавщица из Братска помогла задержать вора
Апелляцию отклонили: аферистка, которая обманула иркутян на 172 миллиона, сядет на 9 лет
Двое мужчин слили 15 литров бензин из машины скорой помощи в Усть-Орде
Центр Иркутска остался без света из-за аварии на электросетях
Стрельба рядом с рестораном в Черемхове: сдался еще один подозреваемый в убийстве мужчины
ДТП в Иркутске: два человека пострадали в столкновении четырех машин
29-летний мужчина пропал без вести в Иркутске
Школьники Братска показали отличные знания разных предметов
В Братске объем программы «Жилье – молодым» возрос в несколько раз