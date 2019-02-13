Чемпионат России по стрельбе из пневматики: Артем Черноусов из Иркутска завоевал серебро

13 Февр. 04:13 2019-02-13T06:34:46+03:00

Также у него и Александра Соколова медали всероссийских соревнований

Изменить размер текста: A A

Накануне в Ижевске завершились чемпионат России по стрельбе из пневматического оружия и всероссийские соревнования по стрельбе из малокалиберного оружия. Иркутские стрелки завоевали сразу три медали.

Серебро чемпионата завоевал Артем Черноусов в стрельбе из пневматического пистолета на дистанции 10 метров.

- Его результат в квалификации составил 581 очко из 600 возможных, в финале – 239,7 очка, - сообщает пресс-служба Министерства спорта Иркутской области. – Первое место в этой дисциплине у Антона Аристархова из Московской области. Бронза – у спортсмена из Ямало-Ненецкого автономного округа Вадима Мухаметьянова. Всего на чемпионате за медали в этом олимпийском упражнении боролись 62 спортсмена из 29 регионов России.

Серебряная медаль у Черноусова и в стрельбе из малокалиберного пистолета на дистанции 50 метров на всероссийских соревнованиях. Третье место в стрельбе из малокалиберной винтовки на дистанции 50 метров из положения лежа – у иркутянина Александра Соколова.

ИСТОЧНИК KP.RU