2019-02-13T04:56:46+03:00
Наука

Назвали огнитит: новый минерал открыли на Байкале

Сначала хотели назвать Байкалитом
Мария КНЯЗЕВА
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Фото: Сибирский федеральный университетФото: Сибирский федеральный университет
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Международная группа ученых из России, Австрии, США, Канады, Италии, Германии и Великобритании открыла новый минерал с содержанием никеля на Байкале. С момента открытия до признания, что это действительно новое неизвестное соединение прошло почти пять лет.

В январе на заседании Комиссии по новым минералам, номенклатуре и классификации Международной минералогической ассоциации под председательством Рицуро Мияваки из Японии официально признала находку ученых.

- Первоначально хотели назвать его Байкалитом, - сообщает пресс-служба Сибирского федерального университета. - Но оказалось, что это имя уже занято другим минералом, который пока не признан официально. Тогда было выбрано имя по названию массива.

Огнитит получил название в честь дунит-верлитового массива Огнит. Другое название этого места в Иркутской области- Медек. Новый минерал относится к классу сульфосолей. Его формулу можно представить так - NiBiTe, где никель составляет 14,85 %, висмут 52,87 %, теллур — 32,28 %.

ИСТОЧНИК KP.RU

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