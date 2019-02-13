В Иркутске 13 февраля начнутся игры чемпионата России по хоккею с мячом среди женских команд

13 Февр. 05:18 2019-02-13T05:18:56+03:00

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В Иркутске с 13 по 18 февраля пройдет чемпионат России по хоккею с мячом среди женских команд. Этот вид спорта очень развит в Приангарье. От Иркутской области будут выступать сразу четыре команды: «Рекорд», «Сибскана», «Рекорд»-2 и «Зенит». Соперниками сибиряков будут сборные Свердловской и Московской областей. Игры пройдут на стадионах «Зенит» и «Рекорд». Первые встречи начнутся уже сегодня, 13 февраля.

КОНКРЕТНО

Расписание игр

13 февраля

11.00 «Рекорд» -2 – «Сибскана», ст. «Зенит»;

14.00 «Зенит» – Сборная Московской области, ст. «Зенит»;

18.00 «Рекорд» – Сборная Свердловской области, ст. «Рекорд».

14 февраля

11.00 Сборная Московской области – «Рекорд»-2, ст. «Зенит»;

14.00 Сборная Свердловской области – «Сибскана», ст. «Зенит»;

18.00 «Рекорд» – «Зенит», ст. «Рекорд».

15 февраля

11.00 «Сибскана» – Сборная Московской области, ст. «Зенит»;

14.00 Сборная Свердловской области – «Зенит», ст. «Зенит»;

18.00 «Рекорд» – «Рекорд»-2, ст. «Рекорд».

16 февраля выходной день

17 февраля

10.00 Сборная Свердловской области – Сборная Московской области, ст. «Зенит»;

13.00 «Рекорд» -2 – «Зенит», ст. «Зенит»;

16.00 «Рекорд» – «Сибскана», ст. «Рекорд».

18 февраля

10.00 Сборная Свердловской области – «Рекорд»-2, ст. «Зенит»;

13.00 «Сибскана» – «Зенит», ст. «Зенит»;

15.00 «Рекорд» – Сборная Московской области, ст. «Рекорд».

ИСТОЧНИК KP.RU