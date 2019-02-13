Пожар на улице 5-ой Армии в Иркутске, спасли 10 человек
В пожарную службу Иркутска поступил сигнал, очевидцы рассказали, что горит пятиэтажный дом на улице 5-ой Армии. Прибывшие по тревоге спасатели обнаружили, что из подвала кирпичного здания валит черный густой дым, который заполняют сразу два подъезда.
- Через подъезд вывели 10 человек, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области. – Еще 20 жильцов дома покинули свои квартиры самостоятельно.
Пожарные смогли локализовать пламя и не дать ему уйти дальше по деревянным перекрытиям. По предварительной версии, огонь начался после замыкания одного из электроприборов в подсобке, которая находилась в подвале. После того, как подъезд был проветрен, люди вернулись по своим домам.
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ИСТОЧНИК KP.RU