2019-02-13T07:27:54+03:00
Общество

В Братске объем программы «Жилье – молодым» возрос в несколько раз

С начала реализации проекта квартирный вопрос решили более тысячи семей
Дарья АМУРСКАЯ
Поделиться:
В Братске объем программы «Жилье – молодым» возрос в несколько раз. Фото: администрация Братска.В Братске объем программы «Жилье – молодым» возрос в несколько раз. Фото: администрация Братска.
Изменить размер текста:

С 2005 года на улучшение жилищных условий молодых семей в Братске направили почти 800 млн рублей, в том числе около 354 млн рублей из городского бюджета. С начала реализации программы «Жилье - молодым» новоселье справили более тысячи семей. А в 2018 году по распоряжению мэра Братска Сергея Серебренникова число получателей социальной выплаты в рамках программы возросло почти в четыре раза. Благодаря этому жилищные условия улучшили 258 молодых семей, включая 30 многодетных. Всего на данные цели в прошлом году направили около 189 млн рублей, в том числе 49,9 млн рублей из федерального бюджета, 48,8 млн рублей - из областного, и 90,1 млн рублей – из казны муниципалитета.

В 2019 году объем поддержки молодых семей в квартирном вопросе будет сопоставим с показателями 2018-го.

- Все, кто заявил о своем участии в программе, и имеет на это право, должны получить социальную выплату, - подчеркнул Сергей Серебренников. - При этом необходимо стремиться к тому, чтобы ежегодно поддержку получали порядка 300 семей братчан.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Ошибка санитара в морге: жителям Иркутской области пришлось дважды хоронить сына
В иркутском Доме Кузнеца, возможно, разместят филиал Московской консерватории
День всех влюбленных в Иркутске: иркутян приглашают на экскурсию в Ботанический сад
За убийство фермеров из Иркутской области жители Бурятии лишаться свободы на срок от 11 до 24 лет
Белый месяц в Иркутске: выставка бурятских художников откроется в Краеведческом музее
Прогноз погоды в Иркутске: 14 февраля днем -13 градусов
Шестилетний мальчик, скатившись со стихийной горки, попал под машину в Иркутской области
Внимание, розыск: в Иркутской области продолжаются поиски педофила, напавшего на 11-летнюю девочку
Карантин по гриппу и ОРВИ в Иркутске 2019: занятия в школах возобновят с 14 февраля
Шуба через интернет: мошенники обманули жительницу Братска на 50 тысяч рублей
Дома 63 человек подтопило в селе Култук, введен режим ЧС
Лыжня России 2019 в Иркутске: зарегистрировались уже более 7 тысяч участников
Бдительная продавщица из Братска помогла задержать вора
Апелляцию отклонили: аферистка, которая обманула иркутян на 172 миллиона, сядет на 9 лет
Двое мужчин слили 15 литров бензин из машины скорой помощи в Усть-Орде
Центр Иркутска остался без света из-за аварии на электросетях
Стрельба рядом с рестораном в Черемхове: сдался еще один подозреваемый в убийстве мужчины
ДТП в Иркутске: два человека пострадали в столкновении четырех машин
29-летний мужчина пропал без вести в Иркутске
Школьники Братска показали отличные знания разных предметов