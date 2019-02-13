В Братске объем программы «Жилье – молодым» возрос в несколько раз

13 Февр. 07:27 2019-02-13T07:27:54+03:00

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С 2005 года на улучшение жилищных условий молодых семей в Братске направили почти 800 млн рублей, в том числе около 354 млн рублей из городского бюджета. С начала реализации программы «Жилье - молодым» новоселье справили более тысячи семей. А в 2018 году по распоряжению мэра Братска Сергея Серебренникова число получателей социальной выплаты в рамках программы возросло почти в четыре раза. Благодаря этому жилищные условия улучшили 258 молодых семей, включая 30 многодетных. Всего на данные цели в прошлом году направили около 189 млн рублей, в том числе 49,9 млн рублей из федерального бюджета, 48,8 млн рублей - из областного, и 90,1 млн рублей – из казны муниципалитета.

В 2019 году объем поддержки молодых семей в квартирном вопросе будет сопоставим с показателями 2018-го.

- Все, кто заявил о своем участии в программе, и имеет на это право, должны получить социальную выплату, - подчеркнул Сергей Серебренников. - При этом необходимо стремиться к тому, чтобы ежегодно поддержку получали порядка 300 семей братчан.

ИСТОЧНИК KP.RU