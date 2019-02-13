Школьники Братска показали отличные знания разных предметов
В Иркутске проходит региональный этап Всероссийской олимпиады школьников для учащихся 9-11 классов. В нем участвуют более 200 братчан из разных образовательных учреждений северной столицы региона. Все они прошли рейтинговый отбор и стали победителями и призерами муниципального этапа этого года, или прошлогоднего регионального.
Интеллектуальные состязания проводятся по 23 предметам.
Победителем регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по экологии стала ученица 9 класса гимназии №1 Надежда Дзюба.
По обществознанию призовые места заняли сразу пять братчан.
В настоящее время проходит олимпиада по английскому языку. Братск на ней представляют ученики школы №24, лицея №1, №2 и №3, а также гимназии №1 имени Иноземцева.
А в это время победительница Надежда Дзюба уже начинает готовиться к Всероссийской олимпиаде.
- Экология - увлекательный и серьезный предмет, а его нет в расписании учебных занятий, - отметила школьница. - Между тем, учитывая экологическую ситуацию во всем мире, этим вопросам должно уделяться повышенное внимание.
ИСТОЧНИК KP.RU