2019-02-13T07:31:38+03:00
Общество

Школьники Братска показали отличные знания разных предметов

В региональном этапе Всероссийской олимпиады участвуют более 200 юных братчан
Дарья АМУРСКАЯ
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Школьники Братска показали отличные знания разных предметов. Фото: администрация Братска.Школьники Братска показали отличные знания разных предметов. Фото: администрация Братска.
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В Иркутске проходит региональный этап Всероссийской олимпиады школьников для учащихся 9-11 классов. В нем участвуют более 200 братчан из разных образовательных учреждений северной столицы региона. Все они прошли рейтинговый отбор и стали победителями и призерами муниципального этапа этого года, или прошлогоднего регионального.

Интеллектуальные состязания проводятся по 23 предметам.

Победителем регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по экологии стала ученица 9 класса гимназии №1 Надежда Дзюба.

По обществознанию призовые места заняли сразу пять братчан.

В настоящее время проходит олимпиада по английскому языку. Братск на ней представляют ученики школы №24, лицея №1, №2 и №3, а также гимназии №1 имени Иноземцева.

А в это время победительница Надежда Дзюба уже начинает готовиться к Всероссийской олимпиаде.

- Экология - увлекательный и серьезный предмет, а его нет в расписании учебных занятий, - отметила школьница. - Между тем, учитывая экологическую ситуацию во всем мире, этим вопросам должно уделяться повышенное внимание.

ИСТОЧНИК KP.RU

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