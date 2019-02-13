29-летний мужчина пропал без вести в Иркутске

13 Февр. 07:39 2019-02-13T07:42:43+03:00

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О пропаже 29-летнего Владимира Бабкина в Иркутске, полицейским сообщила его взволнованная сожительница. Она рассказала полицейским, что вечером 10 февраля 2019 года он ушел из дома и не вернулся. Где мужчина может находиться, она не знает. Его телефон также не отвечает.

В пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области сообщили особые приметы пропавшего: на вид ему 30 лет, рост 180 сантиметров, плотного телосложения, волосы черные, короткая стрижка, глаза голубые. Был одет в горнолыжный костюм, черные брюки и пеструю (с синими и серыми вставками) куртку, серую шапку с желтой окантовкой, черные зимние кроссовки, на руках были черные перчатки с синими вставками.

Всех, кто видел молодого человека, просьба обращаться в ближайший отдел полиции.

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ИСТОЧНИК KP.RU