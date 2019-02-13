13 Февр. 10:30 2019-02-13T10:32:17+03:00

Стрельба рядом с рестораном в Черемхове: сдался еще один подозреваемый в убийстве мужчины Фото: Олег ЗОЛОТО

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Еще один подозреваемый в убийстве мужчины, которое произошло рядом с рестораном «Пекин» в Черемхове, сам пришел в полицию и написал явку с повинной. Напомним, стрельба в стиле лихих 90-х около ресторана произошла в ночь на 6 февраля. Тогда между собой что-то не поделили две компании крепких парней. Началась словесная перепалка, которая вскоре перетекла в драку. Когда мужчины продолжили выяснять отношения на улице, в потасовке кто-то достал оружие и выстрелив, попал в 30-летнего мужчину, который вскоре скончался.

Первого подозреваемого задержали еще 8 февраля. Ему предъявлено обвинение в убийстве, мужчина арестован. Заведено уголовное дело по статье «Убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору» и на второго мужчину, который сдался добровольно.

- Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу, - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Иркутской области. - кстати, при активном содействии обвиняемого удалось установить орудие преступления. Его уже изъяли и приобщили к делу в качестве вещественного доказательства.

ИСТОЧНИК KP.RU