2019-02-13T10:52:18+03:00
Общество

Центр Иркутска остался без света из-за аварии на электросетях

Устранить неполадки обещают к 18.00
Дмитрий ЗАНДАНОВ
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Центр Иркутска остался без света из-за аварии на электросетях.Центр Иркутска остался без света из-за аварии на электросетях.Фото: Борис КОКУРИН
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Сразу несколько улиц в центре города остались без электричества в Иркутске. Свет погас в домах на улицах Омулевского, Красных Мадьяр, Карла Либкнехта, Трудовой и Партизанской.

- На месте аварии уже работают ремонтно-восстановительные бригады, - сообщили в единой справочной службе Иркутска. - Предварительно, неполадки устранят в течение 18.00.

Уже известно, что некоторых домах на улице Партизанское электроснабжение восстановлено.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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