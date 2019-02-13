13 Февр. 10:50 2019-02-13T10:52:18+03:00

Центр Иркутска остался без света из-за аварии на электросетях. Фото: Борис КОКУРИН

Изменить размер текста: A A

Сразу несколько улиц в центре города остались без электричества в Иркутске. Свет погас в домах на улицах Омулевского, Красных Мадьяр, Карла Либкнехта, Трудовой и Партизанской.

- На месте аварии уже работают ремонтно-восстановительные бригады, - сообщили в единой справочной службе Иркутска. - Предварительно, неполадки устранят в течение 18.00.

Уже известно, что некоторых домах на улице Партизанское электроснабжение восстановлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Пожар на улице 5-ой Армии в Иркутске, спасли 10 человек. Еще 20 покинули дом еще до прибытия спасателей. Подробнее.

Поехал на встречу к другу: 22-летний работник автомойки угнал «Land Cruiser» и попал в аварию в Иркутске. У молодого человека никогда не было водительских прав. Подробнее.

Иркутская зоогалерея закрывается с 1 апреля. Зоопарк проработает до конца марта и закроется для переезда. Подробнее.

Вырвали победу: «Байкал-Энергия» дома обыграла сыктывкарский «Строитель». Иркутяне проигрывали по ходу матча, но сумели склонить чашу весов в свою пользу. Подробнее.

ИСТОЧНИК KP.RU