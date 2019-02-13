2019-02-13T11:12:08+03:00
Происшествия

Апелляцию отклонили: аферистка, которая обманула иркутян на 172 миллиона, сядет на 9 лет

Жертвами мошенницы стали 150 человек
Ольга БУЕВА
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Апелляцию отклонили: аферистка, которая обманула иркутян на 172 миллиона, сядет на 9 летАпелляцию отклонили: аферистка, которая обманула иркутян на 172 миллиона, сядет на 9 летФото: Александр МЕДВЕДЕВ
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Афера века. В Иркутске суд рассмотрел апелляцию по делу бывшей владелицы строительной фирмы, обманувшей жителей Иркутской области на 172 миллиона.

- Жалобу отклонили, - сообщает пресс-служба Иркутского областного суда. - Приговор вступил в законную силу.

Это значит, что аферистка сядет на девять лет в колонию общего режима - именно такой срок ей назначили на последнем заседании.

Напомним, "Комсомольская правда" в Иркутске уже сообщала, что десятки жителей Приангарья, мечтающих о загородных домах, стали жертвами аферы. Началось все с того, что экономист с высшим образованием, до этого занимавшая руководящие посты то в банке, то в крупной страховой компании, решила создать строительную фирму. И завертелось: яркая реклама, баннеры, обещавшие таунхаусы в живописных местах рядом с городом: Николов Посад, Ново-Иркутский, Изумрудный. Многие не устояли.

- С ноября 2013 года по июль 2016 года она заключила договоры подряда с гражданами на строительство таунхаусов, - добавляют в пресс-службе суда. - Однако она ввела заказчиков в заблуждение.

Надо ли говорить, что день людям никто не вернул. Дома тоже построены не были. Кстати, до сих пор следствие не установило куда исчезли миллионы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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