2019-02-13T11:51:34+03:00
Спорт

Лыжня России 2019 в Иркутске: зарегистрировались уже более 7 тысяч участников

Дополнительная регистрация участников пройдет 14 и 15 февраля
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Лыжня России 2019 в Иркутске: зарегистрировались уже более 7 тысяч участниковЛыжня России 2019 в Иркутске: зарегистрировались уже более 7 тысяч участниковФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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В Иркутске продолжается регистрация на самое знаковое спортивное событие зимы – Лыжню России 2019. Напомним, из-за сильных морозов в Приангарье, гонку перенесли на 17 февраля. Старт намечен возле лыжной базы ИрГАУ имени А.А. Ежевского в поселке Молодежный Иркутского района.

Кстати, для всех желающих в Иркутске продлили регистрацию участников. Она также пройдет 14 и 15 февраля с 10.00 до 17.00 по адресу: ул. Баррикад, 81. Так что, успевайте!

- Заявку подали уже более 7 тысяч 600 участников, - рассказывают о свежих цифрах в пресс-службе министерства спорта Иркутской области. – Подать заявку можно и в день гонки, 17 февраля, с 10.30 до 12.30 на месте центрального старта, в поселке Молодежный.

И не забудьте, что фирменные шапочки с логотипом «Лыжни России» будут выдаваться не во время регистрации, а перед самим стартом.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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