2019-02-13T11:56:01+03:00
Происшествия

Дома 63 человек подтопило в селе Култук, введен режим ЧС

Угрозы для населения нет, эвакуация не потребуется
Дмитрий ЗАНДАНОВ
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Дома 63 человек подтопило в селе Култук, введен режим ЧС.Дома 63 человек подтопило в селе Култук, введен режим ЧС.Фото: ГУ МЧС по Иркутской области
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В Иркутской области устраняют последствия подтопления. Из-за сильных холодов промерзли русла рек Медлянка и Тиганчиха. Ледяная пробка мешает нормальному течению рек, из-за этого вода вышла из берегов, подтопив участки в низине села Култук. Было решено ввести режим чрезвычайной ситуации, чтобы получить дополнительное финансирование из резервного фонда на возведения насыпей из щебня.

Ледяная пробка мешает нормальному течению рек, из-за этого вода вышла из берегов, подтопив участки в низине. Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Ледяная пробка мешает нормальному течению рек, из-за этого вода вышла из берегов, подтопив участки в низине.Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Ширина рек не более 2 метров, а их глубина и того меньше, всего 50. Однако вода, которой попросту некуда деться, начала скапливаться в пониженной местности. Так река Тиганчиха подтопила 5 участков, на которых проживает 25 человек, среди них 8 детей. А река Медлянка 11 участков. Там находятся дома 38 местных жителей, из них 13 -дети.

- Устранением последствий занимается 15 человек и 8 единиц техники, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области. - Русла рек обсыпают мелким щебнем, а также распиливают лед.

Было решено ввести режим чрезвычайной ситуации, чтобы получить дополнительное финансирование из резервного фонда на возведения насыпей из щебня. Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Было решено ввести режим чрезвычайной ситуации, чтобы получить дополнительное финансирование из резервного фонда на возведения насыпей из щебня.Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

По заверениям спасателей, никакой угрозы для населения нет. Эвакуация не потребуется. Однако, для местных жителей уже готов пункт временного размещения на 2575 мест.

ИСТОЧНИК KP.RU

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