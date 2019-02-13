Шуба через интернет: мошенники обманули жительницу Братска на 50 тысяч рублей
Жулики продолжают обманывать доверчивых жителей Иркутской области. Мечты о новой шубе привели 25-летнюю девушку прямо в лапы мошенников.
В полицию Братска обратилась местная жительница, она рассказала сыщикам, что стала жертвой обмана в Сети. В соцсетях братчанка нашла портного и заказала ему норковую шубу. Для гарантии сделки, мастер попросил внести залог в 50, 5 тысяч рублей.
- Получив деньги, аферист удалил страницу, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. - Проводится доследственная проверка.
Полицейские выясняют все обстоятельства случившегося и изучают реквизиты мошенника. Расследование продолжается.
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ИСТОЧНИК KP.RU