2019-02-13T12:44:54+03:00
Происшествия

Шуба через интернет: мошенники обманули жительницу Братска на 50 тысяч рублей

Под видом портного, аферист выманил деньги и перестал выходить на связь
Дмитрий ЗАНДАНОВ
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Шуба через интернет: мошенники обманули жительницу Братска на 50 тысяч рублей.Шуба через интернет: мошенники обманули жительницу Братска на 50 тысяч рублей.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Жулики продолжают обманывать доверчивых жителей Иркутской области. Мечты о новой шубе привели 25-летнюю девушку прямо в лапы мошенников.

В полицию Братска обратилась местная жительница, она рассказала сыщикам, что стала жертвой обмана в Сети. В соцсетях братчанка нашла портного и заказала ему норковую шубу. Для гарантии сделки, мастер попросил внести залог в 50, 5 тысяч рублей.

- Получив деньги, аферист удалил страницу, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. - Проводится доследственная проверка.

Полицейские выясняют все обстоятельства случившегося и изучают реквизиты мошенника. Расследование продолжается.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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