13 Февр. 13:39 2019-02-13T13:39:22+03:00

Карантин по гриппу и ОРВИ в Иркутске 2019: занятия в школах возобновят с 14 февраля. Фото: Гульнара АХМАДУЛЛИНА

Число заболевших пошло на спад, но более 5 тысяч детей все еще продолжают лечится

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Школьники Иркутска вернутся в классы с 14 февраля. Карантин в школах, который был введен 1 февраля из-за эпидемии ОРВИ и гриппа 2019, отменен. Такое решение приняла межведомственная комиссия Роспотребнадзора Иркутской области, регионального минздрава и городской администрации.

По данным санитарных врачей, эпидемиологический порог в Иркутске превышен на 44%, это на 11% меньше, чем на прошлой неделе.

- Число заболевших детей уменьшается, - сообщили в пресс-службе администрации Иркутска. - Во всех школах города уроки возобновится с 14 февраля.

Впрочем, в классы вернуться не все дети. Первоклашки все еще будут отдыхать. У них наступили очередные каникулы, которые продлятся до 18 февраля. Также дома останутся и воспитанники 17 детских садов и 21 группа в 10 других дошкольных учреждениях. Там все еще высоко число заразившихся гриппом и ОРВИ.

Несмотря на то, что карантин будет снят, профилактические мероприятия будут продолжены. Врачи будут проводить ежедневные утренние осмотры. Всего из 40737 детей по болезни отсутствует 5585 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU