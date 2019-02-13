2019-02-13T13:39:22+03:00
Здоровье

Карантин по гриппу и ОРВИ в Иркутске 2019: занятия в школах возобновят с 14 февраля

Число заболевших пошло на спад, но более 5 тысяч детей все еще продолжают лечится
Дмитрий ЗАНДАНОВ
Поделиться:
Комментарии: comments1
Карантин по гриппу и ОРВИ в Иркутске 2019: занятия в школах возобновят с 14 февраля.Карантин по гриппу и ОРВИ в Иркутске 2019: занятия в школах возобновят с 14 февраля.Фото: Гульнара АХМАДУЛЛИНА
Изменить размер текста:

Школьники Иркутска вернутся в классы с 14 февраля. Карантин в школах, который был введен 1 февраля из-за эпидемии ОРВИ и гриппа 2019, отменен. Такое решение приняла межведомственная комиссия Роспотребнадзора Иркутской области, регионального минздрава и городской администрации.

По данным санитарных врачей, эпидемиологический порог в Иркутске превышен на 44%, это на 11% меньше, чем на прошлой неделе.

- Число заболевших детей уменьшается, - сообщили в пресс-службе администрации Иркутска. - Во всех школах города уроки возобновится с 14 февраля.

Впрочем, в классы вернуться не все дети. Первоклашки все еще будут отдыхать. У них наступили очередные каникулы, которые продлятся до 18 февраля. Также дома останутся и воспитанники 17 детских садов и 21 группа в 10 других дошкольных учреждениях. Там все еще высоко число заразившихся гриппом и ОРВИ.

Несмотря на то, что карантин будет снят, профилактические мероприятия будут продолжены. Врачи будут проводить ежедневные утренние осмотры. Всего из 40737 детей по болезни отсутствует 5585 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Ошибка санитара в морге: жителям Иркутской области пришлось дважды хоронить сына
В иркутском Доме Кузнеца, возможно, разместят филиал Московской консерватории
День всех влюбленных в Иркутске: иркутян приглашают на экскурсию в Ботанический сад
За убийство фермеров из Иркутской области жители Бурятии лишаться свободы на срок от 11 до 24 лет
Белый месяц в Иркутске: выставка бурятских художников откроется в Краеведческом музее
Прогноз погоды в Иркутске: 14 февраля днем -13 градусов
Шестилетний мальчик, скатившись со стихийной горки, попал под машину в Иркутской области
Внимание, розыск: в Иркутской области продолжаются поиски педофила, напавшего на 11-летнюю девочку
Шуба через интернет: мошенники обманули жительницу Братска на 50 тысяч рублей
Дома 63 человек подтопило в селе Култук, введен режим ЧС
Лыжня России 2019 в Иркутске: зарегистрировались уже более 7 тысяч участников
Бдительная продавщица из Братска помогла задержать вора
Апелляцию отклонили: аферистка, которая обманула иркутян на 172 миллиона, сядет на 9 лет
Двое мужчин слили 15 литров бензин из машины скорой помощи в Усть-Орде
Центр Иркутска остался без света из-за аварии на электросетях
Стрельба рядом с рестораном в Черемхове: сдался еще один подозреваемый в убийстве мужчины
ДТП в Иркутске: два человека пострадали в столкновении четырех машин
29-летний мужчина пропал без вести в Иркутске
Школьники Братска показали отличные знания разных предметов
В Братске объем программы «Жилье – молодым» возрос в несколько раз