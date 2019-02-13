Прогноз погоды в Иркутске: 14 февраля днем -13 градусов

13 Февр. 16:08 2019-02-13T16:08:31+03:00

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В Иркутске 14 февраля - переменная облачность, без осадков. Ветер будет переменный со скоростью до 5 м/с. Температура воздуха ночью -25,-27. Днём столбики уличных термометров покажут в городе -11,-13 градусов.

- По области - переменная облачность, ночью местами в западных и северных районах небольшой снег, днем в отдельных районах небольшой снег, утром при прояснении туман, - сообщает ФГБУ «Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды». – Ветер ожидается юго-западный, северо-западный 4-9 м/с, в западных и северных районах местами порывы до 13 м/с.

Температура ночью в Приангарье -22,-27, в пониженных формах рельефа -32,-37, в северных и западных районах местами до -16. Днём по области 14 февраля синоптики обещают -11,-16, при облачной погоде -20,-25. В западных районах области, горах Восточного Саяна, Южного Прибайкалья местами -5,-10 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU