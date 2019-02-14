Белый месяц в Иркутске: выставка бурятских художников откроется в Краеведческом музее

СЕГОДНЯ 03:36 2019-02-14T03:36:15+03:00

Картины разместили в отделе «Окно в Азию»

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16 февраля в 15.00 в экспозиционном отделе Иркутского краеведческого музея «Окно в Азию» откроется выставка, посвященная Сагаалгану. Праздновать Белый месяц в Иркутске начали 5 февраля. Праздничные мероприятия распланированы на весь месяц.

- Выставка картин бурятских художников Ашахановых называется «Возвращение к истокам», - сообщает пресс-служба Иркутского краеведческого музея. – Их творчество основывается на национальных бурятских традициях, древних легендах, сказках и обычаях. Выставка будет работать до начала марта.

Ашахановы Илья и Надежда стояли у истоков становления Бильчирской художественной школы. Их ученики – многократные лауреаты районного, областного, всероссийского и международного уровня. Сурана (Ашаханова) Айсуева продолжает дело семьи, внося в обучение ребят современные техники.

ИСТОЧНИК KP.RU