За убийство фермеров из Иркутской области жители Бурятии лишаться свободы на срок от 11 до 24 лет

СЕГОДНЯ 04:01 2019-02-14T05:45:29+03:00

Изменить размер текста: A A

300 000 рублей – такой оказалась цена жизни двух фермеров из города Слюдянка Иркутской области. Это было весной 2017 года. Фермеры из Приангарья разместили объявление о скупке крупного рогатого скота. На него откликнулся житель Джидинского района республики Бурятия. Как оказалось, никакой продажей он и не думал заниматься.

К сожалению фермеры поняли это, только когда приехали на место. Один из них успел позвонить брату и сказать, что их убивают. После чего в трубке раздались выстрелы, и родственник мужчины услышал какие-то голоса, говорившие о деньгах.

Тела погибших нашли на следующий день, утром 25 мая, в 5 км от села Петропавловка. На след преступников вышли быстро. Накануне Верховный суд Бурятии вынес свой приговор: двое осужденных получили 24 и 23 года лишения свободы. Их признали виновными в убийстве и разбое. Еще двое их «напарников» не увидят свободы 15 и 11 лет – они виновны в разбойном нападении.

ИСТОЧНИК KP.RU