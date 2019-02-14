СЕГОДНЯ 04:15 2019-02-14T04:15:15+03:00

День всех влюбленных в Иркутске: иркутян приглашают на экскурсию в Ботанический сад Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

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Необычная экскурсия пройдет сегодня, 14 февраля, в иркутском Ботаническом саду. Называется она «О ботанике и романтике». Столь необычное мероприятие, конечно, посвящено Дню святого Валентина, Дню всех влюбленных.

- Участники узнают многие интересные факты: например, о том, что и у растений бывают свадьбы, - сообщает пресс-служба Иркутского государственного университета. – Или о памяти растений: существует цветочный аромат с поэтичным названием «плывущие воспоминания».

Встреча намечена в большой оранжерее, там размещены тропические и субтропические растения. Однако, сотрудники сада решили, что этого недостаточно для романтического вечера.

- Создать атмосферу нам помогут первоцветы – тюльпаны, гиацинты, - отмечает начальник отдела просвещения Ботанического сада ИГУ Наталья Гончаренко.

Начало в 18.00.

ИСТОЧНИК KP.RU